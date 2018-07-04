Правительство Карелии поддержит три деревни

В Михайловском, Святозере и Кончезере будут развивать инфраструктуру с акцентом на этнотуризм.

Как рассказал на заседании Совета представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия министр образования Александр Морозов, в дошкольных образовательных учреждениях в 2017/2018 учебном году карельский, вепсский и финский языки изучали 1166 воспитанников. В школах коренные языки изучали 6820 учеников. Министр отметил тенденцию увеличения количества детей, обучающихся коренным языкам. Для ее сохранения будет продолжена работа по включению учебников по карельскому, вепсскому и финскому языкам в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе, что соответствует законодательству.

Также члены Совета рассмотрели опыт работы общественных организаций "Людики Карелии" и "Святозерские корни". Общественники проводят культурно-массовые мероприятия, используя знания об истории, культуре и обычаях карелов-людиков, издают литературу.

- Мы будем оказывать поддержку тем, кто сам проявляет инициативу в сохранении и приумножении национальных традиций в том месте, где живет, - сказал глава республики Артур Парфенчиков. - Нам важно показать гостям Карелии многообразие национальных традиций республики. Надо находить приемлемые решения по эффективному использованию этнографического компонента, который есть в наших небольших поселках и деревнях. Сегодня такие места являются очень привлекательными для туристов. Нужно строить в деревнях одновременно не только дома для показа, как, например, в Кинерме, но и объекты для размещения туристов. Это уже можно делать в рамках действующих мер поддержки объектов малого бизнеса и туризма.

Артур Парфенчиков поручил министерству экономического развития, министерству культуры и управлению по туризму в ближайшее время проработать вопрос поддержки объектов этнотуризма в таких деревнях, как Михайловское, Святозеро, Кончезеро, где активно работают общественные организации и объединения по поддержке культуры карелов-людиков. Руководитель региона предложил в рамках действующих мер поддержки рассмотреть возможность развития инфраструктуры этих населенных пунктов с акцентом на презентацию национального компонента.