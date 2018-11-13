Подъем розничной торговли в Карелии власти объясняют ростом кредитования и зарплат.

Правительство Карелии прогнозирует рост розничной торговли по итогам 2018 года на 2,5% по сравнению с 2017 годом.

Оборот в отрасли к концу году, как ожидают в правительстве, достигнет 119 млрд рублей.

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