Правительство Карелии распределило субсидии на поддержку культуры

Городские и районные бюджеты получат на эти цели более 15,5 миллиона рублей.

Республиканское правительство распределило субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры на 2019 год. В общей сложности городские округа и муниципальные районы Карелии получат на эти цели свыше 15,5 миллиона рублей.

Большую часть средств – около 14 миллионов – предполагается направить на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств. Петрозаводскому городскому округу из этой суммы достанется около 7,3 миллиона рублей, Кондопожскому району – 3,5 миллиона рублей, а Олонецкому – 3,2 миллиона.

Еще около 197 тысяч рублей республиканское правительство направит районам на комплектование книгами муниципальных библиотек, а около 604 тысяч – на их подключение к сети Интернет. Кроме того, почти 532 тысячи рублей выделено на поддержку лучших сельских учреждений культуры, а около 160 тысяч – на поддержку их лучших работников.