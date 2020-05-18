Правительство Карелии расширило список пострадавших во время эпидемии отраслей экономики

Власти республики опубликовали расширенный перечень отраслей экономики, пострадавших от ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Новая редакция перечня пострадавших отраслей действует с 18 мая, сообщили в Минэке республики.

В новый перечень включен 41 вид экономической деятельности: деятельность сухопутного и воздушного пассажирского транспорта, туристических агентств, деятельность в области фотографии, предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты, образовательных и социальных услуг, различные виды торговли, деятельность библиотек, музеев, архивов, в области спорта, отдыха и развлечений и др.

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