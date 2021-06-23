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Правительство Карелии вместе с МВД ищут в соцсетях создателей фейковых новостей о коронавирусе

Новости. Общество
09:50, 24 Июня 2021
фото: © freepik.com

Правительство республики во взаимодействии с правоохранительными органами проводят мониторинг социальных сетей по выявлению фейковых новостей, связанных с коронавирусом и вакцинацией в Карелии.

Об этом сообщается на сайте МВД Карелии. В ведомстве предупреждают об ответственности за распространение ложной информации. Нарушителям за фейки об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности, грозит штраф от 300 000 до 700 000 рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3-х лет, если распространенная заведомо ложная информация причинила вред здоровью человека, до 5 лет лишения свободы, если указанная информация повлекла смерть человека.

«Как определить, что информация является недостоверной? Не воспринимайте слухи всерьез и не торопитесь пересылать их друзьям и знакомым. Опирайтесь на информацию из достоверных официальных источников. Это могут быть официальные сайты Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Российской Федерации, портала органов власти Республики Карелия, Министерства здравоохранения Республики Карелия», — говорится в сообщении МВД Карелии.

Напомним, число заразившихся коронавирусом за сутки в Карелии продолжает расти. За минувшие сутки в республике коронавирусом заразились 137 человек, лишь трое из них были привиты от COVID-19.

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Комментарии

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врунофф
2021-06-24 10:18:27
Я всегда сообщаю о таких людишках куда следует. :)
Гость
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