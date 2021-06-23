Число заразившихся коронавирусом за сутки в Карелии продолжает расти

За минувшие сутки в республике коронавирусом заразились 137 человек, лишь трое из них были привиты от COVID-19, сообщил Минздрав Карелии.

По данным на 24 июня, за сутки зарегистрировано три летальных исхода от коронавируса. Число жертв инфекции увеличилось до 610. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки был выявлен у 137 жителей республики, из них 134 непривитых. Заболели — 131, средней тяжести — 57, тяжелых пациентов — 10.

В больницах с коронавирусом находятся 709 пациентов, включая трех крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49164, из них 4603 — дети.

За сутки выздоровели 77 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47057 человек.