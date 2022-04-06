Правительство Карелии во взаимодействии с Segezha Group улучшают инфраструктуру Сегежи

Глава республики поставил первоочередные задачи развития города и района: ремонт дорог, расселение аварийных домов, газификация, поддержка промышленных предприятий.

11 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк на встрече с депутатами рассказали о проектах по развитию района.

Перед этим руководитель региона провел выездное совещание по вопросам развития промышленных предприятий в Надвоицах. В 2022 году начнется ремонт дороги между поселком и Сегежей. Конкурс выиграла компания «ВАД». Также отремонтируют и аварийный мост через реку Выг в районе деревни Майгуба. В связи с запланированной до 2025 года газификацией Сегежи Глава Карелии поручил проработать вопрос строительства в Надвоицах котельной на газовом топливе.

«Помимо дороги, котельной, новых жилищно-коммунальных коммуникаций, у нас задача в Надвоицах и в Сегеже по сносу аварийного жилья и строительству новых домов. Работа предстоит большая, но мы видим смысл в ней, потому что восстанавливается в новых условиях серьезный промышленный кластер», — сказал Артур Парфенчиков после встречи с руководством предприятий «Русский радиатор» и «КЮ Дата центр».

Во всех школах Сегежи проведены ремонты. В этом году планируется заменить более 300 оконных блоков в четырех детских садах.

«Вместе с нашими партнерами из бизнеса продолжим заниматься социальной и культурной сферой», — отметил Глава республики.

Как подчеркнул генеральный директор Сегежского целлюлозно-бумажного комбината Петр Поделенюк, благотворительная деятельность Segezha Group, в состав которой входит предприятие, сконцентрирована вокруг пяти ключевых направлений: развитие городской инфраструктуры, спорт, образование, экология и медицина.

Одной из ключевых программ Segezha Group является «Я шагаю по Сегеже», объединившая 36 отдельных проектов в общую концепцию развития города. Бюджет мероприятий этого «марафона добрых дел», ставшего лауреатом международной премии Investment Leaders 2021, составил более 155 млн руб.В 2021 году Segezha Group помогла разработать архитектурную концепцию проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках Всероссийского конкурса Министерства строительства и Ж. Х. Проект «Семейный парк «Сегежа» стал финалистом конкурса и будет реализован на практике. На проектирование компанией выделено более 7 млн рублей.

Еще одно направление — грантовый конкурс социальных проектов «Добрые леса Segezha Group». Это масштабный проект, предусматривающий привлечение социально активного населения Сегежи к решению вопросов развития городской среды. Более 10 инициатив граждан, связанных с благоустройством городских общественных пространств, воспитанием молодежи и сохранением лучших традиций прошлого, получили грантовое финансирование компании.

При содействии Segezha Group выполнено проектирование и ремонт дорожного покрытия на ул. Антикайнена, Спиридонова, Солунина, в районе Дворца спорта и центрального стадиона, а также на подъездных путях к крытой хоккейной площадке.

На средства Segezha Group отремонтирован и оснащен Дворец спорта, обновлен фасад Сегежского районного центра культуры, малый зал, заасфальтирована прилегающая к зданию территория.

Для поддержки сферы здравоохранения района в 2020 году Segezha Group передала Сегежской районной больнице оборудование на сумму почти 18 миллионов рублей. В 2021 году холдинг приобрел дополнительные кислородные баллоны для аппаратов И. Л. Примером сотрудничества Правительства Карелии и компании Segezha Group станет строительство дороги к новой гостинице Cosmos Segezha Smart Hotel.