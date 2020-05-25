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Правительство Карелии возместит затраты на создание веб-сайта

Новости. Экономика
14:46, 26 Мая 2020
фото: © freepik
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Правительство республики Карелия подписало постановление, согласно которому будут предприняты меры поддержки карельского бизнеса для преодоления последствий коронавирусной инфекции в интернет-сфере.

Пострадавшие от пандемии субъекты малого и среднего бизнеса могут вернуть затраты на создание веб-сайта.

"Субсидия предоставляется на услуги по созданию и поддержке веб-сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимого для осуществления розничной торговли и (или) реализации продуктов питания, готовых к непосредственному употреблению", – говорится в постановлении.

Чтобы узнать сроки реализации субсидии, а также проверить попадает ли ваш бизнес под критерии, переходите далее.

 

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