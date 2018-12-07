Правительство Карелии выставит на торги 44% акций холдинга "Кареллеспром"

Государственную долю собственности холдинга оценивают в миллиарды рублей.

Власти Карелии намерены в следующем году приватизировать лесопромышленную холдинговую компанию "Кареллеспром". Как утверждают в республиканском правительстве, на торги будет выставлена часть государственного пакета акций холдинга – около 44%, чтобы руководство региона не утратило контроль над одним из стратегических карельских предприятий. Однако это не более чем успокоительная пилюля для населения республики – оставшись без контрольного пакета, государство не сможет особо влиять на деятельность компании, которую захотели прибрать к рукам крупные финансово-промышленные группы.

Напомним, лесопромышленный холдинг "Кареллеспром" – это последний значимый актив Карелии, которая за последние два десятка лет совершенно бестолково распорядилась своей собственностью. По последним оценкам, стоимость всего госпакета акций компании, которая является одним из крупнейших арендаторов карельских лесов, составляет около 2,5 миллиарда рублей, и не удивительно, что вокруг холдинга уже не раз выстраивались сомнительные схемы по его приобретению – достаточно вспомнить проект создания лесопромышленного кластера в Пудожском районе, где находится арендная база "Кареллеспрома", или намерения бывшего главы региона Александра Худилайнена приватизировать государственный пакет акций стратегического предприятия республики, реализации которых помешала губернаторская отставка.

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