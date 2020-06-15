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Правительство оплатит 60% расходов автовладельцев при переводе машин на газ

Новости. Общество
16:41, 16 Июня 2020
фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Министр энергетики Александр Новак предложил увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

Предложение министра содержится в его письме вице-премьеру от 17 апреля, с которым ознакомился РБК.

Переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель, пояснил Новак. В его письме речь идет про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Стоимость газового моторного топлива ниже, чем цена на бензин и дизельное топливо. Вместе с тем, в Карелии 2019 году цены на газ росли  быстрее.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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