Правительство: пенсии начнут расти

Власти готовы к индексации пенсий с 1 января 2019 года, в среднем выплаты увеличатся на 1 тысячу рублей.

Ранее в правительстве РФ заявляли, что росте пенсий на 1 тысячу рублей произойдет благодаря принятию законопроекта о повышении пенсионного возраста. Он начнет действовать с 1 января.

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