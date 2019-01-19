Правительство поддержало законопроект о наказании за неуважение к власти

Правительство дало положительный отзыв на законопроекты о распространении фейковых новостей и о наказании за неуважение к госвласти в Сети, но попросило уточнить формулировки.

Правительство поддержало оба законопроекта, посвященных регулированию интернета (о распространении информации, содержащей неуважение к обществу, государству и государственным символам, а также за распространение в СМИ недостоверной информации), которые разработала группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом. Это следует из отзывов, подписанных руководителем аппарата правительства, вице-премьером Константином Чуйченко, передает РБК.

Оба документа получили положительные отзывы "с учетом замечаний". В законопроекте о неуважении к власти в интернете предлагается уточнить «определение объектов, в отношении которых распространяется информация, выраженная в неприличной форме». Эта формулировка может привести "к неоднозначному толкованию» и "повлечь проблемы в правоприменительной практике", считают в правительстве.

В законопроекте о недостоверных новостях правительство рекомендовало уточнить формулировку, согласно которой разрешается распространение заведомо ложной информации, если она не угрожает жизни и здоровью граждан и массовому порядку.

Ранее в ходе обсуждения законопроектов их раскритиковали в Минюсте, Роскомнадзоре и в Генпрокуратуре.

Законопроекты в конце прошлого года внесли в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Законопроект, который его авторы назвали "антифейком", предполагает добавить в статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) запрет на распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях "заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений". Наказание последует, если подобная информация "создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры". Штраф для физлиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 1 млн руб.