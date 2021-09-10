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Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра

Новости. Общество
21:30, 13 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит идею отменить обязательный техосмотр автомобилей.

Правительство поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом информирует РИА Новости.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал он.

На прошлой неделе правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила эту инициативу «Единой России».

Как ранее заявил секретарь генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, процедуру следует сделать добровольной. Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Обязательный техосмотр нужно будет проводить при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.

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