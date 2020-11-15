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Правительство продлило "налоговые каникулы" для предприятий малого и среднего бизнеса

Новости. Общество
09:17, 16 Ноября 2020
фото: Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС
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Правительство приняло решение продлить "налоговые каникулы" для предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей до конца 2020 года.

Как сообщает RNS, об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца – до конца года", — сказал премьер.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

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