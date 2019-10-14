Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с начала 2020 года увеличится, в него будут входить 758 лекарств.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что в перечень включены "современные, эффективные, востребованные препараты", пишет издание "РИА Новости".



Глава правительства добавил, что список лекарств, которые могут получать льготники, также увеличивается, дополнен перечень дорогостоящих препаратов, в которых особенно нуждаются люди с орфанными заболеваниями.



Премьер отметил, что власти системно работают над тем, чтобы лекарства, которые поступают в продажу или выдаются тем, кто в них нуждается, отвечали всем необходимым критериям.



Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, список расширится на 23 позиции, еще одно лекарство будет заменено.



"Эти 24 включают восемь противоопухолевых препаратов, четыре препарата от бронхиальной астмы, три препарата — это антибиотики и противогрибковые средства, по два препарата – для лечения гепатита С и ревматоидного артрита, по одному препарату – это инсулинозависимый сахарный диабет, избыток гормона роста, псориаз, шизофрения и один препарат для диагностики – магнитно-резонансной томографии", – сказала она.



Голикова также отметила, что из 758 препаратов 516 будут полностью отечественного производства.



Ранее Минздрав направил запрос своим главным внештатным специалистам о потребности в лекарственных препаратах на 2020 год. Помимо этого, в министерстве создали рабочую группу с участием Росздравнадзора и Минпромторга для подготовки перспективных планов по импортозамещению в связи с возможностью ограничения поставок на российский рынок зарубежных лекарств.