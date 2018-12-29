Правительство разрабатывает новые льготы по ипотеке для семей с детьми

Правительство представит новые льготные условия по ипотеке для семей с детьми в начале 2019 года.

"Мы продолжим поддерживать семьи с точки зрения обеспечения жильем, с точки зрения льготирования по ипотеке, хотя это тоже сложная тема, и мы все время ее пытаемся совершенствовать, облегчать. Для семей сейчас отрабатываем максимально льготные подходы и, я думаю, что в начале 2019 года о таких подходах объявим", — сказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что все еще существует проблема того, что 70% доходов россиян уходят на ипотеку, сообщают "Вести Карелии".

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