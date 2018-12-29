Правительство разрабатывает новые льготы по ипотеке для семей с детьми

Новости по теме
Загрузка...
Правительство представит новые льготные условия по ипотеке для семей с детьми в начале 2019 года.
"Мы продолжим поддерживать семьи с точки зрения обеспечения жильем, с точки зрения льготирования по ипотеке, хотя это тоже сложная тема, и мы все время ее пытаемся совершенствовать, облегчать. Для семей сейчас отрабатываем максимально льготные подходы и, я думаю, что в начале 2019 года о таких подходах объявим", — сказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
Голикова добавила, что все еще существует проблема того, что 70% доходов россиян уходят на ипотеку, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.12.2018, 13:43
26.12.2018, 21:30
28.12.2018, 17:07
25.12.2018, 08:00
Аналитика
Сегодня 12:57
Капитал
На скандальном предприятии АО "Пряжинское" введена процедура конкурсного производства, часть акционеров направили обращение в правоохранительные органы, считая, что таким образом предприятие будет окончательно уничтожено.
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
26.12.2018 12:19
26.12.2018 11:58
Чтиво
Сегодня 11:05
Без политики
Почти новогодняя история произошла в Петрозаводске с 13-летним Никитой Зевеке, юным нападающим из карельского футбольного клуба "Онего-2005".
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
25.12.2018 08:00
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?
Комментарии