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Новости. Общество
22:00, 29 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

Правительство разрешило не вешать знак "шипы" на машины

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Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не устанавливать на автомобили знак "Шипы", документ опубликован на сайте правительства.

Ранее законом запрещалось ездить на машине с шипованными шинами при его отсутствии.

В МВД сообщили, что знак утратил свою актуальность, а его отмену согласовали все профильные ведомства.

Как пояснил в начале ноября замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин в ответе на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского, динамические характеристики современных автомобилей зависят от множества факторов и знак "Шипы" не позволяет другим водителям однозначно судить о характере движения машины.

Кроме этого, наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.

Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, поддержали бы отмену штрафа за отсутствие знака, но считают, что его установка делает поездку безопаснее.

Так, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что его использование оправданно из-за высокого числа аварий.

"Введение знака было продиктовано серьезными обстоятельствами, когда совершалось огромное количество ДТП из-за того, что автомобили одни не останавливались, другим попадали предметы, камни в лобовое стекло", — пояснил он.

Автожурналист Юрий Гейко уверен, что дополнительная информация, особенно в условиях гололеда, автомобилисту не помешает.

"Когда я вижу этот треугольник, то я еду за этой машиной осторожнее, даже если у меня есть такой же. А повышенная внимательность никогда водителю не мешала, особенно зимой", — заключил эксперт.

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