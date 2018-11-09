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Новости. Общество
08:05, 09 Ноября 2018
фото: gov.karelia.ru

Правительство решило обследовать более 1,3 тыс домов Карелии по программе капремонта

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Более 1,3 тысячи домов будет обследовано в следующем году в рамках программы капитального ремонта, сообщил на заседании правительства Карелии рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев.

Всего в региональной программе капитального ремонта сегодня 6,2 тысячи многоквартирных домов. Они будут отремонтированы до 2044 года, именно на этот срок рассчитана программа. Как отметил руководитель Минстроя Карелии, своевременная актуализация программы и темпы работ сегодня - главные задачи, говорится в сообщении правительства.

В 2018 году количество запланированных к ремонту домов увеличилось почти в 2 раза и составило 339 домов. Если в 2017 году техническое обследование было проведено в отношении 194 домов, то в этом году удалось обследовать 359 домов. Из них 276 признали аварийными. До конца года техническое обследование будет проведено еще в двух десятках домов.

Кроме того, в текущем году капремонт выполнен в 60 домах, до конца года работы завершатся еще в семи домах.

В 2019 году планируется обследовать более 1,3 тысячи домов, около 200 капитально отремонтировать.

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