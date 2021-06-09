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Правительство РФ добавило на развитие Карелии 6,4 миллиарда рублей

Новости. Экономика
10:48, 10 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

На федеральные средства в республике со «сложной социально-экономической ситуацией» построят мост в Сортавале и отремонтируют дорогу на Суоярви.

Правительство России внесло дополнения в индивидуальную программу программу развития Карелии до 2024 года, которая была принята федеральными властями в прошлом году. Документ пополнили новые мероприятия, направленные на строительство в республике социальных объектов и реконструкцию транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в федеральном правительстве, речь идет о создании спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ, строительстве хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи и гистологической лаборатории в Петрозаводске. В рамках программы запланировано также строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви и модернизация мостового перехода на трассе «Кола».

Общий объем федерального финансирования этих объектов составит 6,4 миллиарда рублей. Из них более 652 миллионов уже было выделено в конце апреля из резервного фонда правительства РФ. По словам российского премьера Михаила Мишустина, новые объекты важны и для жителей региона, и для туристов. «Возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечет в эти места многих путешественников», – считает Мишустин.

Как отметили в правительстве страны, Карелия является одним из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны, а также дополнительная поддержка из федерального бюджета.

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