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Правительство РФ направит почти 22 миллиарда рублей на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием

Новости. Общество
22:00, 22 Июня 2020
фото: Правительство.РФ
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Региональные власти смогут предоставлять школьникам также дополнительное питание за счет собственных средств.

Правительство РФ направит в нынешнем году почти 22 миллиарда рублей на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая 22 июня на совещании со своими заместителями. По словам премьера, региональные власти смогут предоставлять школьникам также дополнительное питание за счет собственных средств.

Как отметил Мишустин, раньше обеспечение учащихся младших классов горячим питанием относилось к обязанностям регионов и муниципалитетов. Однако с 2020 года деньги на эти цели будут выделяться из федерального бюджета. "Теперь необходимо, чтобы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возможность, независимо от социального статуса", - отметил российский премьер.

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