Правительство РФ ввело новые запреты для водителей

Инспектор ГИБДД может проверить исправность ABS.
Правительство РФ выпустило 2 июня постановление, где перечислило неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспорта.
Заперт введен для категорий автомобилей М1 и N1. Первая — это практически все легковые машины, а вторая — фургоны, массой не более 3,5 тонны.
В частности, новые требования касаются колес и ABS, пишет «Жизнь и кошелек».
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