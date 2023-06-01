Правительство РФ ввело новые запреты для водителей

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Инспектор ГИБДД может проверить исправность ABS.

Правительство РФ выпустило 2 июня постановление, где перечислило неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспорта.

Заперт введен для категорий автомобилей М1 и N1. Первая — это практически все легковые машины, а вторая — фургоны, массой не более 3,5 тонны.

В частности, новые требования касаются колес и ABS, пишет «Жизнь и кошелек».