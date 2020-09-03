Правительство России может выделить более 6 млрд на продление ФЦП развития Карелии

В правительстве РФ прорабатывается вопрос продлении бюджетного финансирования федеральной целевой программы развития Карелии на три года.

Об этом сегодня сообщил на итоговом заседании Госкомисии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.



"Сейчас прорабатывается вопрос в правительстве РФ совместно с Министерством экономического развития с федеральными органами власти о продлении бюджетного финансирования ФЦП развития Карелии на три года. Ориентировочно объем ресурсного обеспечения составит около 6 млрд 300 млн рублей на трехлетний период для того, чтобы реализовать до конца все задачи, которые были сформулированы в начале реализации программы развития Карелии до 2020 года. Думаю, что это дополнение будет существенным подарком к празднованию 100-летия республики. Убежден, что республика вместе с федеральными органами власти успешно завершит программу уже в этом трехлетнем периоде", – сказал Горнин.



Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании Госкомииссси признался, что на сегодняшний день из 53-х объектов ФЦП завершены 12, до конца года завершим еще 26.



"В этих условиях принципиально важно, что президентом страны поддержано наше предложение о продлении Федеральной целевой программы", – отметил Парфенчиков.