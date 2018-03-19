Правительство России направит субсидию на покупку деревянных домов

Без политики

Наш соотечественник, предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.