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Новости. Общество
16:16, 19 Марта 2018

Правительство России направит субсидию на покупку деревянных домов

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому правительство в 2018 году направит на субсидии по потребительским кредитам 197,7 млн рублей для покупки деревянных домов.

Соответствующий документ опубликован на портале кабмина.

"Принятое решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства деревянных домов заводского изготовления", - указано в материалах к постановлению.

Подробности – в материалах "Вестей Карелии".

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