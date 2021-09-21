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Правительство России не поддержало инициативу об отмене пенсионной реформы

Новости. Общество
22:30, 27 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Законопроект внесла в Госдуму 17 августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников.

Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Текст заключения кабмина РФ есть в распоряжении ТАСС.

«Законопроектом предлагается внести в федеральный закон „О страховых пенсиях“ изменения, направленные на возврат значений возраста, с которых возникает право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к прежним показателям — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, — говорится в заключении. — Правительством РФ законопроект не поддерживается».

Инициативу внесла в Госдуму 17 августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников. В кабмине указывают, что в пояснительной записке к законопроекту «отсутствуют объективные обоснования» необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста. Там отмечают, что предлагаемые изменения не соответствуют концепции принятого в 2018 году закона об изменении пенсионной системы в РФ, обеспечивающего «повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям», а также «долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров», в том числе благодаря ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. В правительстве РФ также напоминают, что из-за предусмотренного законом переходного периода назначение пенсий в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, расходы на его реализацию только в 2022 году коммунисты оценивают в почти 604,5 млрд рублей.

В заключении кабмина отмечается, что в бюджет на трехлетку не заложены такие дополнительные ассигнования. «При этом законопроект в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия», — говорится в документе.

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