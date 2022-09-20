Правительство России поддержало инициативу властей Карелии о развитии приграничных территорий

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал о поддержке Муезерского района федеральным центром в рамках Стратегии пространственного развития РФ.

Перечень приграничных муниципальных образований РФ, которым будет оказываться приоритетная господдержка при модернизации социально-экономической сферы, появился в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года. Изменения утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

«Напомню, что совместно с главой и правительством Карелии мы добивались включения нашей республики как приграничной территории в Стратегию пространственного развития Российской Федерации. И вот первый результат: в список приграничных муниципальных образований с приоритетной господдержкой включен Муезерский район», — пишет Шандалович.

По словам спикера Заксобрания, развитие приграничных территорий, согласно документу, планируется обеспечить за счет улучшения транспортной доступности и жилищных условий граждан, повышения качества предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и др. На эти цели будут выделяться субсидии из федерального бюджета.

«Продолжим работу в данном направлении, в том числе по расширению перечня приграничных территорий и включения в него других районов Карелии», — отметил председатель Законодательного собрания.

Напомним, ранее Элиссан Шандалович заявлял, что развитие поселков Карелии на границе с Финляндией должно быть предусмотрено федеральной программой по модернизации приграничной инфраструктуры России. Это предложение парламента Карелии поддержали в Совете Законодателей России.