Элиссан Шандалович: Власти Карелии будут добиваться федеральных денег для развития приграничных поселков

Развитие поселков Карелии на границе с Финляндией должно быть предусмотрено федеральной программой по модернизации приграничной инфраструктуры России.

Об этом заявил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович после поездки по приграничных населенным пунктам в Кааламо и Вяртсиля в преддверии заседания комитетов Совета Федерации на тему развития приграничных регионов России.

«В целом впечатление от приграничных населенных пунктов позитивное. Многое сделано в части благоустройства по программам народного бюджетирования. Активно развивается туристический бизнес. Работают предприятия. Однако есть и проблемы, о которых рассказали представители поселковых администраций и местные жители», - написал спикер на своей странице Вконтакте.

В числе самых актуальных проблем он назвал состояние дорог местного значения и кадровые вопросы. Например, в новом ФАП Кааламо нет фельдшера, а в Вяртсиля - Дома культуры. Требуют ремонта амбулатория и школа.

Так же Шандалович отметил необходимость поддержки метизного завода и предприятия по лесопереработке в Вяртсиля в условиях санкций, завершение строительства водоочистных сооружений в Кааламо, приостановленное из-за заморозки международной программы приграничного сотрудничества «Карелия».

«Сейчас финансирование проекта приостановлено, но поскольку он уже прошел экспертизу, будет правильным найти другие источники финансирования и довести дело до конца», - считает председатель парламента.

Он также считает необходимым обратить особое внимание на условия, в которых проживают военнослужащие и их семьи.

«Все перечисленные проблемы планируем озвучить представителям Совета Федерации и постараемся убедить коллег как можно быстрее принять решения по модернизации инфраструктуры карельских приграничных поселков. Напомню, что ранее в федеральном центре уже заявили о необходимости специальной государственной программы социально-экономического развития приграничных территорий», - добавил Шандалович.