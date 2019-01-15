Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей

Правительство России согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми.

Об этом сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме, пишет ТАСС.

"В конце декабря 2018 года нами, наряду с имеющимися мерами поддержки семей с детьми, согласованы дополнительные, предусматривающие не только отдельные меры для семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, но и для всех семей: увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита; предоставление субсидии исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта", - сказала вице-премьер.

Кроме того, по словам Голиковой, была согласована мера о единовременном возмещении по кредиту в части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, в размере 10% от задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей.