Правительство утвердило даты новогодних каникул

Стало известно, как долго продлятся новогодние каникулы в 2022 году.

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный телеграм-канал кабмина.

На новый год россиян ожидают выходные с 1 по 9 января. Майские праздники для жителей страны продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Это стало возможно благодаря тому, что 1 и 2 января (суббота и воскресенье) выпали на нерабочие праздничные дни, поэтому выходные перенесли на 3 и 10 мая.

В марте жители страны будут отдыхать с 6 по 8 число, так как нерабочую субботу 5 марта перенесли на понедельник 7 марта.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года стало выходным днем.