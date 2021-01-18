Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
МЧС Карелии показало выгоревшую квартиру, где погиб ребенок и трое взрослых (ФОТО) 2
Сегодня 12:35
На прививку становись
Сегодня 10:49
В Петрозаводске скоропостижно скончался бывший заместитель прокурора города Сергей Горюнов 1
Сегодня 10:40
Власти сообщили, когда людям разрешат снять маски 3
18.01.2021 23:30
Судьям Конституционного суда Карелии выплатят крупное выходное пособие 4
Сегодня 12:30

Правительство выступило против запрета торговли алкоголем в барах в жилых домах по ночам

Новости. Общество
16:33, 19 Января 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Загрузка...

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о запрете продажи алкоголя в многоквартирных домах в ночное время.

Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - указано в документе.

Законопроектом предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с 23:00 до 10:00.

Ранее парламент Карелии принял обращение к правительству России с просьбой внести изменения в федеральное законодательство. В проекте обращения содержится предложение наделить региональные власти полномочиями устанавливать время торговли алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах или на прилегающих территориях.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Геннадий
2021-01-19 18:47:46
Полный дурдом! По сравнению с очередной глупостью: признали Навального иностранным агентом !?! Эта глупость: продавать алкоголь в жилых домах , да по ночам, ещё круче будет!!!??!!
кир
2021-01-19 18:17:29
Всякий нард заслуживает только той жизни, в которой живет здесь и сейчас.
бюджет
2021-01-19 17:57:15
Территорию освобождают, недра качают, не до народа.
zanoza
2021-01-19 16:40:47
Алкогольное лобби имеет огромную силу, многие при этой кормушке находятся.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:15
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 1
Сегодня 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
Сегодня 11:05
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 3
18.01.2021 13:30
Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке 3
15.01.2021 14:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
На прививку становись
Сегодня 10:49
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»