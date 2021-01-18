Правительство выступило против запрета торговли алкоголем в барах в жилых домах по ночам

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о запрете продажи алкоголя в многоквартирных домах в ночное время.

Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - указано в документе. Законопроектом предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с 23:00 до 10:00. Ранее парламент Карелии принял обращение к правительству России с просьбой внести изменения в федеральное законодательство. В проекте обращения содержится предложение наделить региональные власти полномочиями устанавливать время торговли алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах или на прилегающих территориях. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".