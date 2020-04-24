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Правительству России предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Новости. Общество
11:55, 25 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

В свою очередь, замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов уточнил, что выход из самоизоляции должен быть поэтапным и максимально осторожным. Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, пишет издание "РИА Новости".

Как сообщила на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня понятно, что в ближайшем будущем снять введенные ограничения не получится.

Она пояснила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, о возврате к нормальной жизни можно говорить как минимум после третьего.

"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", – добавила глава Роспотребнадзора.

Татьяна Голикова сообщила вирусологам и эпидемиологам, которые принимали участие в заседании, что доложит президенту и премьер-министру о предложениях продлить ограничительные меры.

 
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Комментарии

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новый
2020-04-25 12:07:02
Щас либерастня визжать начнет.
Доn Pеdrо
2020-04-25 12:01:20
Достали уже специалисты всех мастей своими выводами и предложениями...Мозги у некоторых уже поражены короной...
Гость
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