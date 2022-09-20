Правоохранители поймали «черного копателя» на западе Карелии

Житель Сортавалы хранил у себя найденные боеприпасы и оружие, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Сортавальского района расследуется местном отделении МВД. Фигурант был задержан в рамках оперативных мероприятий ФСБ, он обвиняется в нескольких преступлениях.

По версии следствия, мужчина был так называемым «черным копателем» — вел незаконные раскопки в различных уголках Карелии на местах боевых сражений времен ВОВ.

При обыске в его квартире были изъяты около 70 боеприпасов, три тротиловые шашки и запалы от гранаты, а также пистолет, пригодный для стрельбы.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений.