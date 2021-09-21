Православный хоровой фестиваль проходит в Петрозаводске

Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Юные голоса Онего» проходит в столице Карелии.

28 сентября в Петровском дворце и в Детской музыкально-хоровой школе Петрозаводска состоялось Открытие III Международного православного детско-юношеского хорового Фестиваля «Юные голоса Онего». Об этом информирует Минкульт Карелии.

Фестиваль является частью международного православного культурно-просветительского проекта «Александр Невский», посвященного юбилейным торжествам 800-летия со дня рождения Великого князя Александра Ярославича.

Концертную программу в Петровском дворце открыл Образцовый коллектив республики Карелия, концертный хор «Теллерво» Центра образования и творчества «Петровский Дворец». Хозяева передали эстафету коллективу из Москвы — Детскому хору «Аврора». Также представили работы коллективы, выступающие на сцене Детской музыкальной хоровой школы — Старший Концертный хор «Laulu» Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска, Образцовый коллектив детского художественного творчества Республики Карелия Хоровая капелла мальчиков и юношей «Виват» и Концертный хор мальчиков Хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково.

29 сентября участники фестиваля посетили Кафедральный собор Святого Благоверного Великого князя Александра Невского и приняли участие в молебне Святому князю Александру. Затем прошел духовный концерт.

В программе были запланированы музыкальные мастер-классы, тематическая встреча под названием «Святой князь Александр Невский — герой нашего времени», экскурсии по музеям и достопримечательностям Карелии, а кульминацией фестиваля станет гала-концерт, который пройдет 30 сентября. Праздник музыки ждет зрителей в Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова.