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Новости. Общество
14:50, 01 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

Правозащитники Карелии пожаловались в суд на ущемление прав ветеранов и сельской интеллигенции

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Правозащитники передали в Конституционный суд Карелии заявление, которое может остановить принятие ущемляющего интересы десятков тысяч жителей республики "закона Чепика".

Циничный "подарок" к 100-летию Республики Карелии сделало региональное правительство ветеранам труда и сельской интеллигенции, предложив 21 июня на рассмотрение ЗС РК проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РК". Такова оценка вклада в экономику и социальную сферу жителей Карелии, которые честно трудились на благо региона, обеспечивая стабильность республики, когда еще работали заводы, фабрики, сельхозпредприятия, не оптимизировались школы и медучреждения.

Льготы ветеранам труда предусматриваются законом № 827-ЗРК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утративших силу некоторых законодательных актов Республики Карелия", с момента принятия которого прошло 15 лет. Его-то и задумали основательно переписать чиновники, существенно урезав денежные выплаты льготникам, вместо того, чтобы упорядочить индексацию, как это предусматривалось нормативным актом. В частности, часть 3 статьи 4 вышеназванного закона изначально предполагала индексацию единой денежной выплаты (ЕДВ), компенсирующей расходы на проезд в общественном транспорте, телефонную связь, зубопротезирование в порядке, установленном законодательством. Однако механизм ее реализации до сих пор не был даже установлен. На этот факт весной 2019 года внимание депутатского корпуса обратили общественники из КРОО защиты прав граждан "Согласие". В 2008 году сумма ЕДВ была назначена в размере 250 рублей и в том же году проиндексирована до 700 (что дало возможность хитрым чиновникам правительства Чепика заявлять о проведенной индексации – молчали бы лучше) – больше в правительстве Нелидова, Худилайнена и Парфенчикова о ветеранах труда Карелии не вспоминали, да и у депутатов парламента Карелии с памятью оказалось плохо.

– Кому выгодно забыть про индексацию льгот ветеранам труда? Конечно, в первую очередь, правительству Карелии, задумавшему сэкономить на людях старшего поколения, – комментируют в КРОО защиты прав граждан "Согласие". – На протяжении десяти лет установленная сумма в 700 рублей ни разу не индексировалась. Чего не скажешь про индексацию зарплат чиновников и депутатов Карелии – о росте своих доходов они не забывают и приумножают за счет бюджета республики, откуда выплачиваются и льготы ветеранам. Не решение данного вопроса правительством, то есть упорное нежелание провести индексацию, вынудило КРОО защиты прав граждан "Согласие" обратиться к председателю ЗС РК Элиссану Шандаловичу 24 марта 2019 года. Полученная отписка поставленные нами вопросы не прояснила. И уже это побудило нас обратиться в Конституционный суд РК на несоответствие части 3 статьи 4 закона РК № 827 Конституции Республики Карелия.

Заявление совместно с уполномоченным по правам человека в Карелии Александром Шараповым мы подали 28 июня. Конституционный суд Карелии заявление общественников принял, поэтому, возможно, парламенту придется отложить до осени рассмотрение законопроекта премьер-министра Чепика.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-01 15:13:37
Процесс пошёл! Правозащитникам респект и уважение!
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