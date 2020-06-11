Праздничный сюжет о Карелии покажут в программе Ирады Зейналовой на НТВ (ВИДЕО)

Еще один сюжет к 100-летнему юбилею республики выйдет на федеральном телеканале.

В это воскресенье, 14 июня, в программе Итоги недели с Ирадой Зейналовой покажут материл о Карелии. Корреспондент программы "Сегодня" Николай Булкин побывал в Горном парке Рускеала, музее-заповеднике Кижи и новом аэровокзальном комплексе Петрозаводска. Он пообщался с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, который проанонсировал выход телесюжета и опубликовал работу Булкина на своей странице в "ВКонтакте".

"О нашей Карелии, о юбилее республики, о людях, которые здесь живут, рассказали многие центральные телеканалы. И каждый журналист нашел здесь что-то особенное. Кстати, на этой неделе в республике работала еще одна группа НТВ, сюжет выйдет в эфир в воскресенье", - пишет глава Карелии.

Ранее о Карелии рассказал Первый телеканал.