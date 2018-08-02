Праздник мыльных пузырей на Древлянке-8

Жители микрорайона организуют увлекательный досуг для детей.

В микрорайоне Древлянка-8 проживает уже более 4000 человек, среди которых - много молодых семей с детьми. Район создан с максимальным комфортом и заботой о его маленьких жителях, мамах и папах. Есть много вариантов проведения досуга. Дети оценят детские площадки у дома, дорожки по которым можно бегать, ездить и скакать и большое пространство для спортивных и дворовых игр. Пока дочки и сыночки "отрываются" на площадках, родители могут позаниматься на уличных тренажерах, почитать книгу на скамейке или насладиться природой вокруг.

В организации детского досуга родителям помогает инициативная группа жителей Древлянка-8: детям. Участники этой группы совместно с поддержкой партнеров организуют развлекательные мероприятия для маленьких горожан.

Место локации – спортивный комплекс Древлянки-8. Стадион достаточно большой, чтобы проводить мероприятия различной направленности, вмещать всех гостей и жителей района, а специальное покрытие убережет малышей от случайных травм.

Уже несколько недель подряд здесь проводится детская дискотека. Ведущая – энергичная и зажигательная Кристина Ким, тренер по чирлидингу, член Федерации чир спорта РК. Эти дискотеки собирают большое количество "танцоров" в возрасте от 2 до 12 лет, которым не страшны ни дождь, ни ветер, ни палящее карельское солнышко!

А вчера на стадионе провели потрясающий праздник! Праздничное агентство "Вермишель" устроило шоу мыльных пузырей, которое впечатлило не только ребятишек, но и привело в восторг их родителей. Ведущие Светлана и Надежда покорили всех своим мастерством и зарядили хорошим настроением.

Эко-район Древлянка-8 – это не только комфортные дома и парки, это единение его отзывчивых, инициативных, активных жителей. Присоединяйтесь к этой гармонии и вы! Успейте забронировать одну из 125 последних квартир. Подробности на сайте.

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