Праздник в честь рождения дочери завершился для жителя Карелии в тюрьме

Новости по теме
Загрузка...
Суд вынес приговор трем жителям Сегежи, которые до смерти избили приятеля, сообщили в прокуратуре Карелии.
Во время празднования рождения дочери у одного из осужденных между участниками празднования произошел конфликт. Собутыльники, в том числе молодой отец, избили приятеля. Затем они забрали у избитого деньги, которые в дальнейшем потратили на приобретение спиртного. Потерпевший в результате полученных травм скончался в больнице.
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 10 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных в пользу государства 184 тысяч рублей в возмещение расходов на лечение потерпевшего.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
01.10.2019, 13:33
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
30.09.2019, 09:17
Аналитика
Сегодня 09:49
Обществоведение
Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.
02.10.2019 11:21
02.10.2019 09:07
01.10.2019 15:35
30.09.2019 15:29
Чтиво
Сегодня 09:30
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Сегодня 09:13
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
Медиа
02.10.2019 12:03
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии