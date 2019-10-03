Праздник в честь рождения дочери завершился для жителя Карелии в тюрьме

Суд вынес приговор трем жителям Сегежи, которые до смерти избили приятеля, сообщили в прокуратуре Карелии.

Во время празднования рождения дочери у одного из осужденных между участниками празднования произошел конфликт. Собутыльники, в том числе молодой отец, избили приятеля. Затем они забрали у избитого деньги, которые в дальнейшем потратили на приобретение спиртного. Потерпевший в результате полученных травм скончался в больнице.

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 10 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных в пользу государства 184 тысяч рублей в возмещение расходов на лечение потерпевшего.