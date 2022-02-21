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Праздники с экосистемой Сбера: скидки до 60% и повышенные бонусы от СберСпасибо

Новости. Общество
16:55, 22 Февраля 2022
фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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К 23 Февраля и 8 Марта Сбер предлагает своим клиентам получать повышенные бонусы от СберСпасибо и скидки до 60% за покупки в компаниях экосистемы. В акции участвуют различные компании, продукты и сервисы.

  • Кредитная СберКарта. В период праздников Сбер будет начислять 20% бонусов за покупки у партнёров экосистемы тем, кто оформит карту до 10 марта включительно. Повышенные бонусы от СберСпасибо (не более 5000 на человека) будут начисляться до 17 марта.
  • СберПрайм. Скидка 30% на годовую подписку, которая обойдётся в 1390 рублей вместо стандартных 1990. Подписку можно приобрести за бонусы от СберСпасибо, обменяв их на скидку до 99% от стоимости.
  • СберМегаМаркет. Скидки до 60% на подарки к 23 Февраля и 8 Марта из подборки «Территория желанных подарков».
  • СберМаркет. Скидки до 60%.
  • Okko. Скидки 30% на подборки фильмов к праздникам.
  • SberDevices. Скидки до 25% на умные устройства Sber и специальные условия на подписку СберПрайм при покупке девайсов.
  • СБЕР ЕАПТЕКА. Скидка 400 рублей на первый заказ от 2700 рублей.
  • СберСпасибо. До 100% бонусов за покупки у партнёров программы СберСпасибо и возможность получить 100 000 бонусов.
  • СберЗвук. Встроенный плейлист для весеннего настроения c музыкой в HiFi-качестве.  

Подробнее о праздничных предложениях Сбера — на сайте акции.

Рекомендации по выбору идеального подарка помогут дать виртуальные ассистенты Салют. Достаточно просто спросить виртуальных помощников: «Салют, что подарить?», рассказать, кому планируется делать подарок, обозначить бюджет – и пользователю предложат несколько вариантов, от практичных до креативных. Заказать подарок сразу можно будет на СберМегаМаркете.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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