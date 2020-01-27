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Празднование Дня города Петрозаводска пройдет на стадионе

Новости. Общество
13:52, 28 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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Из-за ремонта центральных площадок Петрозаводска к 100-летию республики главная сцена на День города будет установлена на футбольном поле стадиона "Юность".

"Учитывая, что город будет вести активную подготовку к празднованию юбилея республики, и на центральных площадках города будут идти ремонты, в этом году мы предложим горожанам новую концепцию празднования Дня города. Все основные мероприятия пройдут на стадионе "Юность", в парке Ямка и на проспекте Карла Маркса. Наблюдать события, которые пройдут на главной сценической площадке, которая будет установлена на футбольном поле, можно, как и я рядом со сценой, так и с проспекта Карла Маркса, где будут установлены светодиодные экраны. Столетию Республики будет посвящен театрализованный пролог, выступления творческих коллективов и артистов города. В финале - выступление звезд российской эстрады", - рассказала сегодня в администрации Петрозаводска на тематическом собрании, посвященном событийному плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия Карелии зам главы города Любовь Иконникова.

День города Петрозаводск отметит в этом году 27 июня.  По словам Иконниковой, концепция празднования предполагает создать идейно-художественный образ "Город, о котором хочется слагать легенды".

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о том, какие изменения произойдут в городе к 100-летию республики.

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Комментарии

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alysakrysa homka
2020-01-28 14:55:51
Надо в Пески или в Виданы перенести чтобы властям не мешать.
Игорь
2020-01-28 14:53:03
Спартак с такими успехами, уже развалится скоро.
Os
2020-01-28 14:20:27
Трибуны бы сделали на Юности. А Спартак, видимо, решили не ремонтировать и так оставить.
zanoza
2020-01-28 14:17:13
А хотелось бы на традиционном месте празднования отметить День города ,на набережной!
новый
2020-01-28 14:11:01
Категорически одобряю весьма. Там у Лососинки можно будет культурно-вежливо шашлыков нажарить, пивного пойла жрануть. И главное что удобно - ежели шухер, то речку можно вброд перейти, ибо менты ради алкашни в воду не полезут. Не резон им берцы потом шнуровать.
Гость
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