Предложение об отмене наценки за детские кресла в такси оценят в Минтрансе России

В Минтранс России поступило предложение рассмотреть возможность отмены платы за детские кресла в такси.

Такое обращение в Минтранс направила директор подведомственного Минпросвещению РФ "Института изучения детства, семьи и воспитания РАО" Наталья Агре.

"Если взрослый пассажир априори защищен ремнем безопасности, то за детскую безопасность приходится доплачивать, хотя наличие автокресла при перевозке ребенка должно быть обеспечено по закону", — цитирует газета Ведомости текст письма. Поездка на такси с детским креслом в среднем на 15–30% дороже стандартной. Что на это ответили в "Яндекс. Такси", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".