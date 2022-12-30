Предложение Заксобрания Карелии о возрождении военных кафедр в вузах страны поддержали в Совете Федерации и Госдуме

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович заявил о необходимости возвращения военных кафедр в медицинские вузы.

На своей странице в соцсети Элиссан Шандалович сообщил, что именно с такой инициативой в октябре прошлого года депутаты Заксобрания Карелии и обратились к Министру обороны России Сергею Шойгу.

«Нынешние реалии показали, что ликвидация таких специализированных подразделений, которые в эпоху советской школы успешно готовили будущих врачей оказывать помощь в условиях военного времени, было большой ошибкой. С ее последствиями мы столкнулись сегодня, когда медперсоналу чрезвычайно важно уметь работать не только в стерильной операционной, но и в полевых условиях», - отметил председатель Заксобрания республики.

В связи с чем Шандалович напомнил о проекте, организованном региональным отделением «Единой России» в партнерстве с Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова, когда несколько десятков карельских врачей прошли переподготовку, получили специальные знания и навыки оказания медпомощи пострадавшим в ЧС, в ходе боевых действий.

Но, как отметил спикер карельского паламента, в масштабах страны для подготовки медперсонала к работе в условиях военных действий одних проектов недостаточно, нужны иные механизмы.

«И такие механизмы есть: нужно только вернуть в вузы военные кафедры. К слову, когда мы подняли этот вопрос в Законодательном собрании, оказалось, что общественность его очень поддерживает. Считаем, что военные кафедры должны возобновить работу уже в этом году», - заявил Элиссан Шандалович.

Председатель ЗС Карелии поблагодарил сенатора Владимира Круглого, депутатов Госдумы Дмитрия Хубезова и Бадме Башанкаева, которые направили в Минобороны письмо с просьбой рассмотреть возможность возвращения военных кафедр в медицинские вузы.