Предпенсионеры в Карелии не жалуются властям на ущемление своих прав

Начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова сообщила об отсутствии жалоб от работников предпенсионного возраста на необоснованные увольнения.

"Мы не наблюдаем какой-то негативной статистики высвобождений лиц предпенсионного возраста", – заявила Елена Фролова.

Она пояснила, что в случае увольнения предпенсионера из-за производственной необходимости, ему должна быть предложена помощь по профессиональному обучению и повышению квалификации.

"Я специально узнала у государственной инспекции труда, поступали ли жалобы на необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение от граждан. Пока такой статистики нет. Пока не поступают жалобы", – сообщила Елена Фролова.

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