Предполагаемые организаторы акции в поддержку Навального в Петрозаводске вышли из-под ареста

Виталий Флеганов и Илья Шкварин, признанные судом организаторами акции в поддержку Алексея Навального в Петрозаводске, вышли на свободу после ареста.

Флеганов и Шкварин вышли на свободу после административного ареста в понедельник, 25 января, в 13-40. Об этом "Столице на Онего" удалось узнать у адвоката Николая Флеганова, представлявшего в суде интересы своего брата, Виталия Флеганова. В полиции отказались комментировать итог ареста активистов, в Петрозаводском суде также не смогли оперативно предоставить соответствующую информацию.

Илья Шкварин и Виталий Флеганов были арестованы после акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии. Активисты получили по двое суток административного ареста.

Флеганову и Шкварину вменили организацию митинга на набережной Онежского озера - в стороне от основной акции, которая проходила на площади Кирова.

Акция протеста в поддержку Алексей Навального состоялась в Петрозаводске в субботу, 23 января. На несанкционированный митинг вышли более 300 человек.