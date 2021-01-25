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Предполагаемые организаторы акции в поддержку Навального в Петрозаводске вышли из-под ареста

Новости. Общество
11:09, 26 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Виталий Флеганов и Илья Шкварин, признанные судом организаторами акции в поддержку Алексея Навального в Петрозаводске, вышли на свободу после ареста.

Флеганов и Шкварин вышли на свободу после административного ареста в понедельник, 25 января, в 13-40. Об этом "Столице на Онего" удалось узнать у адвоката Николая Флеганова, представлявшего в суде интересы своего брата, Виталия Флеганова. В полиции отказались комментировать итог ареста активистов, в Петрозаводском суде также не смогли оперативно предоставить соответствующую информацию.

Илья Шкварин и Виталий Флеганов были арестованы после акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии. Активисты получили по двое суток административного ареста.

Флеганову и Шкварину вменили организацию митинга на набережной Онежского озера - в стороне от основной акции, которая проходила на площади Кирова. 

Акция протеста в поддержку Алексей Навального состоялась в Петрозаводске в субботу, 23 января. На несанкционированный митинг вышли более 300 человек.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-01-26 12:41:55
Бедные дети. Если в ТикТоке целыми сутками сидеть, реально у любого крышу снесёт.
Вепс
2021-01-26 12:32:51
Была информация, что в ходе акции ударили по лицу полицейского. Где уголовное дело?
врунофф
2021-01-26 12:30:31
Трудящиеся республики устали от майданутой агрекалчнутой шелупони
zanoza
2021-01-26 12:37:29
Для сильно перетрудившихся, это как кость в горле. А остальным нравится, однако :)
театральный критик
2021-01-26 12:08:16
Не предполагаемые, а признанные судом. Штрафовать нещадно майданутых
Изя
2021-01-26 12:05:28
Герои !!!!!!!!!!!!!!!))))) :)
В полиции отказались комментировать итог ареста активистов, в "Петрозаводском суде также не смогли оперативно предоставить соответствующую информацию."
Сказать нечего , правда не за ними . :)
David
2021-01-26 11:36:33
Молодцы!
Гость
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