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Суд арестовал на двое суток одного из предполагаемых организаторов митинга в Петрозаводске

Новости. Политика
15:26, 24 Января 2021
фото: Вконтакте
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Петрозаводский городской суд сегодня принял решение об административном аресте в отношении Ильи Шкварина, признав его одним из организаторов акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии.

По сведениям "Столицы на Онего", ему назначено наказание в виде двух суток административного ареста. С учетом первых суток, которые он провел в полиции после задержания, его должны выпустить в середине дня в понедельник.

В протоколе, составленном сотрудниками полиции, сказано, что на набережной Онежского озера он "провел массовое публичное мероприятие в форме митинга". Это правонарушение квалифицируется по части 2 статьи 20.2. КоАП РФ – "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

В тот же день был задержан Виталий Флеганов , которого полиция также считает одним из организаторов митинга. Судебное заседание по его делу еще продолжается.

Как сообщалось ранее, в субботу несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел на плошади Кирова. По словам участников, на него вышли более 300 человек. В МВД сообщили о 135 участниках акции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
миша
2021-01-24 15:59:53
А зачем арестовывать? Разве они сбежали бы?
врунофф
2021-01-24 15:55:00
навальнята говорят, что это зашквар :)
Гость
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