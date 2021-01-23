Суд арестовал на двое суток одного из предполагаемых организаторов митинга в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд сегодня принял решение об административном аресте в отношении Ильи Шкварина, признав его одним из организаторов акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии.

По сведениям "Столицы на Онего", ему назначено наказание в виде двух суток административного ареста. С учетом первых суток, которые он провел в полиции после задержания, его должны выпустить в середине дня в понедельник.

В протоколе, составленном сотрудниками полиции, сказано, что на набережной Онежского озера он "провел массовое публичное мероприятие в форме митинга". Это правонарушение квалифицируется по части 2 статьи 20.2. КоАП РФ – "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

В тот же день был задержан Виталий Флеганов , которого полиция также считает одним из организаторов митинга. Судебное заседание по его делу еще продолжается.

Как сообщалось ранее, в субботу несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел на плошади Кирова. По словам участников, на него вышли более 300 человек. В МВД сообщили о 135 участниках акции.