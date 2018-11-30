10:15, 30 Ноября 2018
Предприятие в Карелии наказали за невыплату работникам зарплаты в размере 250 тысяч
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ООО "Жилсервис" не выплатило за сентябрь и октябрь зарплату пяти работникам предприятия, сообщили в прокуратуре Карелии.
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ООО "Жилсервис" заработная плата работникам общества выплачивается два раза в месяц 15 числа текущего месяца и 25 числа последующего месяца. Задолженность составила более 245 тысяч рублей.
Взыскание заработной платы будет осуществляться в рамках возбужденных отделом судебных приставов по Лахденпохскому району исполнительных производств.
Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей.
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