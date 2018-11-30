Предприятие в Карелии наказали за невыплату работникам зарплаты в размере 250 тысяч

ООО "Жилсервис" не выплатило за сентябрь и октябрь зарплату пяти работникам предприятия, сообщили в прокуратуре Карелии.

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ООО "Жилсервис" заработная плата работникам общества выплачивается два раза в месяц 15 числа текущего месяца и 25 числа последующего месяца. Задолженность составила более 245 тысяч рублей.

Взыскание заработной платы будет осуществляться в рамках возбужденных отделом судебных приставов по Лахденпохскому району исполнительных производств.

Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей.