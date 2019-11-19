Предприятие в Карелии задолжало работникам более 300 тысяч рублей

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МУП "Водоснабжение Надвоицы" задолжало работникам более 345 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Предприятие в сентябре 2019 года не полностью выплатило зарплату 50 работникам. Причиной образования задолженности стала ненадлежащая работа предприятия по своевременному заключению договоров водоснабжения и водоотведения.
Прокуратура района внесла руководителю организации представление, а также оштрафовала его на 15 тысяч рублей.
В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате частично погашена, работникам выплачено 200 тысяч рублей.
К прежнему руководителю предприятия за аналогичные нарушения трудового законодательства также неоднократно принимались меры прокурорского реагирования.
Ситуация находится на контроле у прокурора района.
Напомним, директор другой организации в Карелии предстанет перед судом за невыплату зарплаты работникам.
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