Предприятие в Карелии задолжало работникам более 300 тысяч рублей

МУП "Водоснабжение Надвоицы" задолжало работникам более 345 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Предприятие в сентябре 2019 года не полностью выплатило зарплату 50 работникам. Причиной образования задолженности стала ненадлежащая работа предприятия по своевременному заключению договоров водоснабжения и водоотведения.

Прокуратура района внесла руководителю организации представление, а также оштрафовала его на 15 тысяч рублей.

В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате частично погашена, работникам выплачено 200 тысяч рублей.

К прежнему руководителю предприятия за аналогичные нарушения трудового законодательства также неоднократно принимались меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле у прокурора района.

Напомним, директор другой организации в Карелии предстанет перед судом за невыплату зарплаты работникам.