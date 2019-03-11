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Новости. Экономика
09:53, 11 Марта 2019
фото: Пресс-служба "Петрозаводскмаша"

Предприятие в Петрозаводске примет на работу около 400 новых сотрудников

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В Карелии руководство предприятия "Петрозаводскмаш" заявило о планах нанять на работу около 400 новых сотрудников до конца 2019 года.

Как пояснила директор по управлению персоналом предприятия Галина Журавлева, потребность в новых сотрудниках связана с увеличением  объемов  производства.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-11 13:43:15
Эти увеличения объёмов производства носят весьма неустойчивый характер, всё держится на госзаказах. Да и зарплата на этом предприятии низкая.
Изя
2019-03-11 09:56:22
Где же этих работников взять , если всё профтехобразование убили .
Беня
2019-03-11 10:29:51
Как где, дорогой мой? Где при капитализме и рыночной экономике берут рабочую силу? На РЫНКЕ трудовых ресурсов. Чем реже трудовой товар, тем сильнее его вожделеют наниматели, тем больше вкручивают зряплату, невидимая рука рынка подгоняет соикателей, если это не то шо надо, наниматели вкручивают зряплату еще больше, невидимая рука рынка подгоняет соикателей еще ядренее, сертифицированиее и квалифицированиее. И так, стало быть, пока не возникнет экономическое равновесие.
НО есть одно НО: гайка, которой вкручивают зряплату заржавела и уже нифига не крутится. :)
Хотя, если на то пошло, в шумерских сказках об анунахах больше правды, чем
в неолиберальных сказках за невидимую (точнее несуществующую) руку рынка. :)
Да, а возвращать хобзайки, учить людей профессиям - это метод не рыночный. Трудовые ресурсы должны учить себя сами за бабки в кредит, как в цивилизованных странах.
Горожанин
2019-03-11 11:02:37
Беня, а откуда на рынке труда берутся трудовые ресурсы?! Подозреваю, что с тех же предприятий
Беня
2019-03-11 11:43:24
Горожанин, трудовые ресурсы на рынке берутся из рынка, вода берется из крана, электричество берется из розетки, деньги - из кошелька. Вы мне, можно сказать, почти рукопожатному человеку :), чем предлагаете заняться? Теорией заговора или марксизьмом? :) Давайте лучше я вам за шумерских анунахов наплету :)
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