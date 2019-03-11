Предприятие в Петрозаводске примет на работу около 400 новых сотрудников

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В Карелии руководство предприятия "Петрозаводскмаш" заявило о планах нанять на работу около 400 новых сотрудников до конца 2019 года.
Как пояснила директор по управлению персоналом предприятия Галина Журавлева, потребность в новых сотрудниках связана с увеличением объемов производства.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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