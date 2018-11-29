Предприятия Карелии ушли в "минус"

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Сальдированный финансовый результат организаций Карелии по итогам 9 месяцев 2018 года оказался отрицательным – это произошло впервые за несколько лет, в течение которых предприятия показывали неизменный рост чистой прибыли.
Доля убыточных организаций в Карелии по итогам 9 месяцев составила 40,7%.
Ранее правительство Карелии обнародовало прогноз, согласно которому в 2019 году налогооблагаемая прибыль организаций республики вырастет лишь на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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