Предприятия Segezha Group первыми в Карелии внедряют интенсивную модель лесопользования

28 апреля в Карелии на арендуемых лесных площадях Segezha Group (входит в АФК «Система») в Сегежском районе состоялся семинар-совещание о практическом применении новых нормативов интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

В семинаре приняли участие представители республиканского Министерства природных ресурсов и экологии, арендаторы лесного фонда, работники лесничеств, всего около 150 человек.

На демонстрационных площадках участники семинара увидели принцип проведения рубок ухода по новым нормативам и первый полученный результат.

Новые правила интенсификации лесопользования вступили в силу с 1 января 2021 года. Предприятия Segezha Group первыми в Республике Карелия приступили к их практической реализации. Объем инвестиций в подготовительный этап составил порядка 365 млн рублей.

Интенсивный метод обеспечивает неистощительность лесопользования, формирование устойчивых насаждений ценных древесных пород, увеличение экономической отдачи от проведения рубок ухода в молодняках и сохранение биологических функций лесов.

«Переход на новую модель ведения лесного хозяйства требует от нас высокой ответственности, сохранения параметров лесосеки по абсолютной полноте и среднему диаметру древостоя. Два года назад для проекта была закуплена специальная маневренная техника: два лесозаготовительных комплекса. До конца мая поступят еще два ЛЗК. Мы постоянно проводим обучение и тестируем инженерно-технических работников, машинистов лесозаготовительных машин, а также подрядчиков, выполняющих отвод лесосек. В 2021 году при проведении рубок ухода планируем заготовить более 300 тыс. м3 древесины», - говорит Сергей Детков, исполнительный директор филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев поблагодарил Segezha Group за организацию семинара и активную позицию в практическом применении новых нормативов.

Новые нормативы лесопользования разрабатывались министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства при участии Segezha Group. На участках аренды компании в Карелии проводились соответствующие полевые исследования.