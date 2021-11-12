Предприятиям Карелии предложили заменить гастарбайтеров на осужденных преступников

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия выступило с инициативой направлять осужденных к принудительным работам на предприятия камнеобработки.

Эта возможность обсуждалась на собрании Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций республики.

Руководств УФСИН указало на преимущество привлечения труда осужденных к принудительным работам.

«Осужденные не могут отказаться от предложенной работы и находятся под контролем сотрудников ФСИН. Как показывает опыт, осужденные к данному виду наказания добросовестно относятся к труду, и зачастую, продолжают трудовую деятельность в организации и после освобождения от наказания в виде принудительных работ», — пояснили в УФСИН.

Эту инициативу поддержало Управление труда и занятости Карелии.

«Привлечение бизнесом к работе осужденных позволит восполнить нехватку трудовых ресурсов, которая в настоящее время прослеживается в регионе, что связано, в том числе, с оттоком трудовых мигрантов. Осужденные к принудительным работам могут явиться их альтернативой», — считает представитель Управления Юрий Борисов .