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Предприятиям Карелии предложили заменить гастарбайтеров на осужденных преступников

Новости. Общество
13:02, 21 Декабря 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия выступило с инициативой направлять осужденных к принудительным работам на предприятия камнеобработки.

Эта возможность обсуждалась на собрании Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций республики.

Руководств УФСИН указало на преимущество привлечения труда осужденных к принудительным работам.

«Осужденные не могут отказаться от предложенной работы и находятся под контролем сотрудников ФСИН. Как показывает опыт, осужденные к данному виду наказания добросовестно относятся к труду, и зачастую, продолжают трудовую деятельность в организации и после освобождения от наказания в виде принудительных работ», — пояснили в УФСИН.

Эту инициативу поддержало Управление труда и занятости Карелии. 

«Привлечение бизнесом к работе осужденных позволит восполнить нехватку трудовых ресурсов, которая в настоящее время прослеживается в регионе, что связано, в том числе, с оттоком трудовых мигрантов. Осужденные к принудительным работам могут явиться их альтернативой», — считает представитель Управления Юрий Борисов . 

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Комментарии

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Титов
2021-12-21 14:11:56
Давно пора , тем более , что в колониях работы нет и тысячи здоровых мужиков слоняются из угла в угол ...
Кеша
2021-12-21 14:08:51
Всех загнать в лагеря и заставить работать под дулами автоматов , не это ли прорыв и рывок . Времени на раскачку нет .
кир
2021-12-21 14:21:47
Кеша, а вы по-другому не можете. :)
Tеатральный критик
2021-12-21 14:08:38
И новогодний оливье с мандаринкой
Сашка и леха
2021-12-21 13:39:18
Ночной фотограф все равно работать не будет. Не приучен. А вот берлинский пациент с удовольствием шьет тапочки.
кир-ка
2021-12-21 13:30:45
При Сталине так и было, сначала насажают, потом этими руками заключённых, строят всё.
Ничего не меняется,был ГУЛАГ и будет ГУЛАГ?
кир
2021-12-21 13:57:08
кир-ка, либерасты не способны провести изменения в обществе. И работать не приучены, - сказал кот.
Leopol'd
2021-12-21 14:22:17
кир, у тебя провалы памяти или кроме истории КПСС ничего не читаешь?! Почти все передовые экономики мира построены как раз либералами и буржуями. Есть исключения из правил, типа Китая. Но опять же, удачное вливание "либеральности" в жесткую, "коммунистическую" систему.
Offff
2021-12-21 14:04:51
кир, похмелись болезный ...там в твоем компе.. календарь есть ..посмотри дату . Никогда ЛДПР не был у власти . :)
кир
2021-12-21 14:11:19
Offff, больной со справкой, ночью опять сторожить. Отдохни и не переутомляйся. :)
Амператор
2021-12-21 13:23:21
лучше на агрекалчанутых
кир
2021-12-21 13:11:14
Долго шли. :)
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