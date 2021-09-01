Предприятиям Карелии заплатили из бюджета миллион рублей, чтобы они взяли к себе безработных

Фонд социального страхования выплатил 27 работодателям Карелии субсидии на сумму 989 тысяч рублей, чтобы они трудоустроили 36 безработных.

Субсидии предоставлены в рамках государственной программы субсидированного найма.

В каельском отделении Фонда пояснили, что программа направлена на поддержку работодателей, которые трудоустроили безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года.

Размер субсидии за одно рабочее место равен трем МРОТ с учетом районного коэффициента и начисленных страховых взносов, что в Карелии составляет порядка 57 тысяч рублей. Выплата делится на три равные части, которые работодатель получает через месяц, через три месяца и через полгода после трудоустройства работника.

«Участие в программе предполагает не только бонусы работодателю, но и его ответственность за принятых на работу людей. Если по состоянию на 15 декабря 2021 года организации не удастся сохранить 80% трудоустроенных граждан из категории безработных, часть полученных субсидий придется вернуть. Таким образом, новая программа господдержки призвана восстановить пострадавший от пандемии рынок труда», — говорится в сообщении Фонда.